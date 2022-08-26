Пяти коллаборантам, которые за сотрудничество с оккупантами получили «руководящие должности» в «лнр», сообщили о подозрении

Еще пять человек добровольно пошли на сотрудничество с оккупационными властями рф и заняли должности в незаконно созданных правоохранительных органах и органах власти так называемой ЛНР.

Об том сообщает Офисе Генпрокурора.

Один из подозреваемых в апреле 2022 года назначен руководителем псевдопрокуратуры Новопсковского района «ЛНР». После получения юридического образования житель Луганска до 2015 года работал в органах прокуратуры Днепропетровской области.

Другой подозреваемый – бывший прокурор органов прокуратуры Луганщины, после 2014 года оставшийся на оккупированной территории. В июне 2022 года он добровольно возглавил оккупационную прокуратуру Попаснянского района ЛНР.

На сотрудничество с представителями государства-агрессора также согласились жители города Сватово и поселка Троицкое. Они решили построить «карьеру» в так называемом МВД, хотя раньше никакого отношения к правоохранительным органам не имели. Один из подозреваемых занял псевдодолжность «участкового Троицкого райотдела внутренних дел МВД ЛНР». Второй – устроился на работу в так называемый «Сватовский райотдел внутренних дел МВД ЛНР».

Еще один подозреваемый в июне 2022 года добровольно занял псевдодолжность «и.о. председателя Северодонецка ЛНР».

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Луганщины им поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (статья 111-1 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, что ранее украинской разведке сообщили, что подготовка россии к проведению псевдо-референдумов на оккупированных территориях Украины почти завершена.