На Прикарпатье двое мужчин пытались продать автомобиль скорой помощи

Два жителя Ивано-Франковска разоблачены на незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Они пытались продать автомобиль скорой.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

«По данным следствия, основатель благотворительной организации вместе с сообщником ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи транспортные средства, товары военного назначения и амуницию, которые продавали. Во время реализации транспортного средства Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезенного на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, они были задержаны», - говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружено и изъято 14 автомобилей, документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, 77 патронов, денежные средства на общую сумму около 240 тыс. грн. При процессуальном руководстве окружной прокуратуры Ивано-Франковска задержанным сообщено о подозрении.

Напомним, на Тернопольщине обнаружили группировку, которая торговала гуманитарной помощью.