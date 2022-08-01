В Запорожской области поймали еще двух участников коррупционной схемы по пересечению линии столкновения – с человека брали до $1,5 тысячи

В Запорожской области разоблачены два участника коррупционной схемы по пересечению гражданами линии столкновения.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, двое гражданских в соответствии с преступной схемой требовали от граждан средства за скорейшее и положительное рассмотрение заявок с последующим выездом на временно неподконтрольную территорию Украины.

Часть получаемых денег они должны были передавать должностным лицам органов власти. Беспрепятственное пересечение линии разграничения «стоило» для одного человека от 500 до 1500 долларов США и от 700 долларов США за единицу автотранспорта.

Посредники задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины на территории фильтрационного центра в Запорожье. У них изъято более 13 тысяч долларов США и 50 тысяч гривен, полученных от граждан в течение дня.

Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно с УСР в Запорожской области ДСР Нацполиции Украины и следователями Главного Управления Нацполиции в Запорожской области.

Напомним, как на Запорожье обнаружили чиновников и силовиков, которые зарабатывали 2 гривен миллиона в день с пересечения гражданами линии столкновения.