В Харькове майора полиции задержали за вымогательство ₴100 тысяч у фигуранта вооруженного конфликта

В Харьковской области задержали майора полиции за получение взятки от подозреваемого в преступлении. За деньги полицейский обещал закрыть производство по факту угрозы убийством.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, оперуполномоченный сектора криминальной полиции одного из Харьковских районных управлений полиции ГУНП в области требовал деньги от мужчины, являвшегося участником конфликта на станции техобслуживания. Он выстрелил в воздух, полицейские приступили к уголовному производству по факту угрозы убийством.

В июле 2022 года оперуполномоченный выдвинул условие: 120 тысяч гривен за закрытие уголовного производства, на что он согласился. Однако через месяц майор полиции снизил сумму до 100 тысяч гривен.

Оперуполномоченный был задержан при передаче денег.

В настоящее время проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению преступления.

Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Напомним, как руководителя Очаковского отдела Николаевской окружной прокуратуры задержали за вымогательство у военнослужащего взятки по делу о ДТП.