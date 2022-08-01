Экс-полицейскому из Геническа грозит до 15 лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами и организацию российской «паспортизации»

Подозрение в коллаборационной деятельности объявили бывшему полицейскому, который во временно захваченном Геническе проводит выдачу российских паспортов.

Об этом Херсонская областная прокуратура сообщает в Facebook.

Подозрение объявлено заочно. Фигуранту инкриминируют правонарушение по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие любой должности в незаконных судебных и правоохранительных органах) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в мае экс-полицейский перешел на сторону российской федерации и начал сотрудничать с представителями захватнических властей. В условиях военного положения злоумышленник добровольно пошел «служить» в псевдоправоохранительный орган в должности «начальника Генического РО ГУ министерства внутренних дел в Херсонской области».

Установлено, что подозреваемый осуществляет общую организацию работы незаконно созданного правоохранительного органа, в том числе прием и увольнение сотрудников, а также обеспечивает работу так называемого отдела визово-паспортной службы – структурного подразделения в составе «Генического РО ГУ МВД в Херсонской области», который организует незаконную и принудительную паспортизацию граждан Украины паспортами рф.

Экс-полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении еще 10 коллаборантам из Донецкой и Луганской областей.