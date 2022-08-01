Двое псевдостудентов пытались дать взятку пограничнице, чтобы уехать в Польшу

Двое мужчин-псевдостудентов пытались за взятку уехать из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

«29-летний водитель «Ауди» и его пассажир 28-летний полтавчанин, которые ехали в Польшу на пункте пропуска «Устилуг» предоставили фальшивые документы об обучении за границей», - говорится в сообщении.

После отказа пропуска через границу они попытались предоставить пограничнице взятку в размере $500 и 500 евро, после чего их задержали.

Напомним, в Винницкой области задержали уклониста, пытавшегося бежать в Молдову в товарном вагоне.