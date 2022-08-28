В США современные технологии помогли раскрыть убийство, произошедшее в 1988 году

В США полиция раскрыла дело об убийстве 34-летней давности. Помогли современные генеалогические технологии.

Об этом сообщает «Бабель».

Речь идет об убийстве 23 октября 1988 года. Тогда в лесу недалеко от Рединга, штат Пенсильвания, с веревкой на шее нашли 26-летнюю Анну Кейн. Расследование показало, что ее задушили в другом месте и бросили в лесу. За 15 месяцев после этого местная газета Reading Eagle получила анонимное письмо от «заинтересованного гражданина» с информацией, которую мог знать только убийца. Полиция отказала газете в публикации этого письма. Известно, что там были интимные подробности о том, где женщину убили и в одежде. Автор письма также оставил свою ДНК, когда лизнул конверт. На этой неделе власти заявили, что ДНК слюны из базы данных совпадает с ДНК, найденной на одежде Анны Кейн.

В этом году полиция штата Пенсильвания использовала генетическую генеалогию для идентификации убийцы. Оказалось, что это местный житель по имени Скотт Гримм. Он умер в 2018 году естественной смертью в возрасте 58 лет. О нем известно немногое, кроме того, что он жил в соседнем городе Гамбург. Сейчас следователи пытаются определить, знал ли он Анну Кейн. Известно, что тогда женщина работала шлюхой и, возможно, встречалась с клиентом накануне убийства. Сейчас полиция пытается определить, был ли это Гримм.

Следователи использовали передовые технологии, чтобы раскрыть дело. Они идентифицировали Грима как убийцу, используя генетическую генеалогию, которая через ДНК ищет биологические связи между людьми. В последние годы такие компании, как 23andMe и Ancestry, поощряют людей исследовать свою генеалогию – просто нужно отправить слюну на анализ. Затем эти компании посылают информацию об этническом происхождении клиентов, генетических рисках для здоровья и генеалогическом дереве. Это также стало ценным инструментом для стражей порядка, пытающихся раскрыть старые преступления.

ДНК, собранную с места преступления, теперь можно загрузить в онлайн-сервис, сравнивающий ее с ДНК, предоставленной людьми таким компаниям как 23andMe для изучения своей генеалогии. Если возможное совпадение найдено, специалисты могут построить генеалогическое дерево, чтобы помочь полиции найти потенциальных подозреваемых. В последние годы этот метод помог раскрыть некоторые из самых громких нераскрытых дел в стране.

К какому-то моменту у следователей был только образец ДНК из одежды убитой. ДНК Скотта Грима у них не было. Однако сейчас следователи заявили, что наибольший прорыв по делу произошел в этом году после того, как они получили его образец ДНК – как именно неизвестно. Тщательное сохранение детективами образцов ДНК в 1988 году стало основой для сегодняшних следователей, которые смогли благодаря современным технологиям раскрыть дело.