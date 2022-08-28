В Одесской области задержали группу разбойников, которые подбирали себе жертв среди клиентов СТО

В Одесской области полицейские задержали преступную группу, которая совершала разбойные нападения на предпринимателей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

В состав преступной группы входили пятеро жителей Одесского района, ранее судимых за имущественные преступления. Злоумышленники базировались на станции технического обслуживания. Там избирались будущие жертвы и обсуждались вопросы дальнейших преступных действий.

Действовали сообщники по одному и тому же сценарию – проникали в дома путем отжима металлопластиковых окон, угрожали хозяевам оружием, связывали веревками, одевали на головы наволочки, беспощадно избивали, пока пострадавшие не отдавали деньги и ювелирные изделия. Подозреваемые могут быть причастны к совершению четырех таких разбойных нападений на территории Одесского района.

У фигурантов полицейские изъяли золотые украшения и принадлежащие потерпевшим банковские карточки, мобильные телефоны, балаклавы, черную форменную одежду без опознавательных знаков, пистолет и гранату. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.