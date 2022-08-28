На Закарпатье задержали сразу 20 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу

За прошедшие сутки военнослужащие Мукачевского отряда задержали за незаконное пересечение границы 20 военнообязанных граждан Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины .

Наибольшую группу из десяти мужчин задержал наряд отдела "Тячев". Семеро из них являются жителями Ивано-Франковской области, еще трое – закарпатцы. Незаконно пересечь украинско-румынскую границу правонарушители планировали по реке Тиса. Встреча с пограничниками стала для них полной неожиданностью, мужчины попытались скрыться. Чтобы остановить беглецов охранники границы произвели два предупредительных выстрела. Позже задержали еще одного ивано-франковца, тоже пытавшегося незаконно пересечь границу.

Кроме этого, задержаны трое жителей Хмельницкой области. Чтобы незаконно добраться до соседней Румынии, мужчины отправились на высокогорный участок границы. Однако их планы также разрушили охранники границы. Еще один хмельничанин был задержан на берегу реки Тиса, через которую проходит украинско-румынская граница.

Также не удалось обойти пограничные наряды и двум военнообязанным из Винницкой области, одному из Кировоградщины и двум закарпатцам.