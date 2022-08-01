За призыв к геноциду украинцев будут судить российского пропагандиста Кузнецова-Красовского

СБУ завершила досудебное расследование директора российского пропагандистского телеканала «RT» Антона Кузнецова-Красовского, который неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

Об этом сообщает СБУ.

В частности, задокументировано, что Кузнецов-Красовский неоднократно отрицательно говорил о украинцах, как нации и существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, пропагандист призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев

«Ребята, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о «братьях». Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: «Мочите! Давайте! Хватит!», - призывал пропагандист.

Он распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал «авторские» видеозаписи типа «С*ка, этой страны не должно быть!». При этом убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой «специальной военной операции» на территории Украины.

Уже завершено досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Обвинительный акт передан в суд.

Напомним как Рамзану Кадырову и двум его приближенным сообщили о подозрении в военных преступлениях.