Преподавателя столичного вуза задержали за продажу призывникам справок об «обучении в Польше»

Доцент кафедры столичного вуза задержали за организацию схемы схему переправки мужчин через границу под видом «польских студентов».

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, доцент кафедры одного из университетов, экс-ученый НАН Украины организовал схему переправки за границу лиц призывного возраста как «польских студентов».

Подозреваемый обещал мужчинам, проживающим в Киеве и подлежащим мобилизации, помощь в изготовлении поддельных документов – приглашений на обучение, студенческих билетов и справок об обучении в высшем учебном заведении Польши. Стоимость такой услуги он оценивал в 1500 евро с человека.

В ходе контроля за совершением преступления зафиксированы факты получения им средств двух лиц. Во время передачи последнего транша его задержали правоохранители на территории одной из столичных АЗС. Общая сумма полученных средств составляет 3 тысячи евро.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъята документация, банковские карты, компьютерная техника и значительная сумма средств.

Сейчас ему уже избрана мера пресечения.

Выяснилось, что у мужчины судимость и сейчас находится на испытательном сроке.

Разоблачение противоправных действий осуществлялось прокурорами совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве вместе с оперативниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Досудебное расследование продолжается.