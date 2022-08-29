На Черниговщине будут судить еще одного оккупанта, который издевался над мирными жителями

Судить военнослужащего 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сухопутных войск Российской Федерации, который во время оккупации армией рф села Старый Быков жестоко обращался с его жителями.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемый отбирал у гражданских мобильные телефоны и сбережения. Также, угрожая расстрелом, он требовал сведения о расположении военнослужащих ВСУ.

Не получив необходимые сведения, российский военный удерживал одну из местных женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение 2 дней в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием.

Нежинской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ за нарушение законов и обычаев войны (части 1 стать 438 Уголовного Кодекса Украины).

Сейчас он объявлен в розыск. Данные о других военных ВС рф, причастных к совершению преступлений против мирного населения, устанавливаются.

Напомним, что за призыв к геноциду украинцев будут судить российского пропагандиста Кузнецова-Красовского.