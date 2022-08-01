В Николаевской области полиция разыскивает водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся

Ночью 29 августа недалеко от поселка Кривое Озеро обнаружили тело 83-летнего мужчины, которого сбил неустановленный автомобиль.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Тело погибшего было обнаружено около 1:00 ночи на обочине 205 км + 575 м автодороги М-05 «Киев-Одесса». По предварительным данным, смерть пешехода наступила в результате дорожно-транспортного происшествия с участием неустановленного транспортного средства. Водитель покинул место происшествия.

Полицейские устанавливают личность водителя и транспортное средство, на котором была совершена автоавария.

Полиция просит граждан, которые могут предоставить любую информацию об обстоятельствах указанного ДТП, обратиться в отделение полиции №3 Первомайского районного отдела полиции по адресу: Кривое Озеро, Центральная улица, 72, телефоны (098)-36-96-116, (063 )71-88-575 или 102.