Представителей Минобороны разоблачили на присвоении $580 тысяч при закупке амуниции для ВСУ

Трем участникам преступной группы, в том числе действующему адвокату, сообщили о подозрении в мошенничестве. Фигуранты присвоили средства Минобороны при закупке военной амуниции на сумму 580 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в Нацполиции и в ОГП.

Указанные граждане являлись представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 миллионов евро.

Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольной им оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ.

В результате офшорная компания получила 580 тысяч долларов США. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

На основании собранных доказательств следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Среди подозреваемых – соучредители и директор бахрейнской компании.

Кроме того, полицейские провели санкционированные обыски и изъяли 17 миллионов, 400 тысяч долларов США, 100 тысяч евро, «черновые» записи, документацию. Проводятся дальнейшие мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Мероприятия по разоблачению проводились совместно с Государственной службой финансового мониторинга.