В Киеве задержали скандально известного Казимирова, который почти год прятался от следствия по делу о вымогательстве

В Киеве задержали разыскиваемого за вымогательство Алексея Казимирова.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собеседники в правоохранительных органах.

29 августа Казимирова выявили в одном из столичных заведении общественного питания сотрудники полиции и СБУ.

Подозреваемого в вымогательстве Казимирова задержали и перевезли в Николаев, где поместили в изолятор временного содержания.

Как известно, 15 сентября 2021 года в Николаеве отрапортовали о пресечении деятельности организованной преступной группировки, которая вымогала деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», дельцы использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

По данным следствия, 32-летний житель Николаева приобрел у потерпевшего автомобиль на иностранной регистрации, а затем, после некоторого времени пользования автомобилем, потребовал от бывшего владельца уплаты стоимости его ремонта в сумме 800 долларов, угрожая при этом убить потерпевшего в случае невыполнения выдвинутых требований.

К своей преступной деятельности злоумышленник привлек и своего 71-летнего отца. Подозреваемыми оказались скандально известный Алексей Казимиров и его отец Алексей Тумко. При этом их не задерживали, но подозрения вручили.

16 сентября суд арестовал Тумко без возможности выйти под залог.

Начиная с 16 сентября суд не смог избрать меру пресечения, поскольку он игнорировал заседания. Во время очередного заседания 22 сентября стало известно, что местонахождение Казмирова уже неизвестно следствию и его объявили в международный розыск. В начале октября скандально известный Казимиров появился в базе розыска МВД – суд дал разрешение на его задержание.

Напомним, что Казимиров «прославился» тем, что избежал наказания за смертельное ДТП. 1 февраля 2011 года Алексей Казимиров за рулем Merсedes сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского райсуда Херсонской области Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

В апреле 2018 года Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за управлением автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем Skoda в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал. В 2015 году Казимиров был замечен за рулем Skoda серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Экс-прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хотел проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей.

Также напомним, что 2 февраля суд облегчил меру пресечения для подозреваемого в вымогательстве Алексея Тумко до круглосуточного домашнего ареста. Отметим, что ранее Тумко обещал привести сына, если его выпустят из СИЗО, но судя по всему, не сдержал слова.

Еще напомним, как 1 мая в полицию обратились граждане, которые сообщили о стрельбе из автомата на улице Садовой. На месте происшествия полицейские увидели 27-летнего гражданина с автоматом в руках, которого сразу же задержали, а оружие изъяли. Задержанным за стрельбу на улице Садовой оказался Адель Сизоненко – двоюродный брат скандально известного Алексея Казимирова. Брата Казимирова арестовали с залогом.