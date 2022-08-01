На Львовщине задержали банду, которая под видом формирований ТРО похищала и пытала людей

Во Львовской области СБУ обезвредила преступную организацию, которая под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны похищала, незаконно лишала свободы и пытала людей.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленники также пытались заниматься рэкетом из-за искусственно созданных конфликтных ситуаций.

В состав преступной организации входило более 6-ти местных жителей. По данным следствия, они занимались вымогательством денег у граждан под надуманными предлогами. В случае неуплаты денег злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего.

Шестерым членам группировки сообщено о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса, а именно:

- части 1 и части 2 статьи 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);

- части 3 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

- части 4 статьи 189 (вымогательство в условиях военного положения);

- части 4 статьи 296 (хулиганство).

Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

По материалам Службы безопасности суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Напомним, как в Одессе СБУ задержала банду, занимавшуюся похищением людей и «выбиванием» денег