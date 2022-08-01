На Львовщине задержали банду, которая под видом формирований ТРО похищала и пытала людей

Во Львовской области СБУ обезвредила преступную организацию, которая под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны похищала, незаконно лишала свободы и пытала людей.
Об этом сообщает СБУ.
Злоумышленники также пытались заниматься рэкетом из-за искусственно созданных конфликтных ситуаций.
В состав преступной организации входило более 6-ти местных жителей. По данным следствия, они занимались вымогательством денег у граждан под надуманными предлогами. В случае неуплаты денег злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего.
Шестерым членам группировки сообщено о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса, а именно:
- части 1 и части 2 статьи 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);
- части 3 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
- части 4 статьи 189 (вымогательство в условиях военного положения);
- части 4 статьи 296 (хулиганство).
Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
По материалам Службы безопасности суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех виновных лиц.
Напомним, как в Одессе СБУ задержала банду, занимавшуюся похищением людей и «выбиванием» денег