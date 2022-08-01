Центральный суд Николаева арестовал на два месяца без права на залог скандально известного Казимирова

Во вторник, 30 августа, Центральный районный суд Николаева избрал подозреваемому у вымогательстве Алексею Казимирову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе Николаевской окружной прокуратуры.

Как известно, накануне Казимиров был задержан в Киеве и доставлен в СИЗО Николаева.

Прокурор ходатайствовал перед судом об избрании Казимирову меры пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права на внесение залога. Судья Светлана Скрипченко удовлетворила это ходатайство.

Как известно, 15 сентября 2021 года в Николаеве отрапортовали о пресечении деятельности организованной преступной группировки, которая вымогала деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», дельцы использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

По данным следствия, 32-летний житель Николаева приобрел у потерпевшего автомобиль на иностранной регистрации, а затем, после некоторого времени пользования автомобилем, потребовал от бывшего владельца уплаты стоимости его ремонта в сумме 800 долларов, угрожая при этом убить потерпевшего в случае невыполнения выдвинутых требований.

К своей преступной деятельности злоумышленник привлек и своего 71-летнего отца. Подозреваемыми оказались скандально известный Алексей Казимиров и его отец Алексей Тумко. При этом их не задерживали, но подозрения вручили.

16 сентября суд арестовал Тумко без возможности выйти под залог.

Начиная с 16 сентября суд не смог избрать меру пресечения, поскольку он игнорировал заседания. Во время очередного заседания 22 сентября стало известно, что местонахождение Казмирова уже неизвестно следствию и его объявили в международный розыск. В начале октября скандально известный Казимиров появился в базе розыска МВД – суд дал разрешение на его задержание.