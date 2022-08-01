В Николаеве Казимиров снова затягивал суд вызовами «скорой»

Подозреваемый в вымогательстве Алексей Казимиров во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в суде снова резко начал жаловаться на состояние здоровья.

Об этом говорится в сообщении Центрального райсуда Николаева.

Как известно, накануне Казимиров был задержан в Киеве. Он скрывался от следствия почти год. 30 августа суд отправил его под арест в СИЗО без права внесения залога.

«Перед началом и в ходе заседания, Алексей К. пожаловался на плохое самочувствие, однако медики бригады «скорой», дважды выезжавшие по вызову, не обнаружили причин для его госпитализации», – рассказали в суде.

Как известно, 15 сентября 2021 года в Николаеве отрапортовали о прекращении деятельности организованной преступной группировки, требовавшей деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», дельцы использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

По данным следствия, 32-летний житель Николаева приобрел у потерпевшего автомобиль на иностранную регистрацию, а затем после некоторого времени пользования автомобилем потребовал от бывшего владельца уплаты стоимости его ремонта в сумме 800 долларов, угрожая при этом убить потерпевшего в случае невыполнения выдвинутых требований.

К своей преступной деятельности злоумышленник привлек своего 71-летнего отца. Подозреваемыми оказались скандально известный Алексей Казимиров и его отец Алексей Тумко. При этом их не задерживали, но подозрения вручили.

16 сентября 2021 года суд арестовал Тумко без возможности выйти под залог.

Начиная с 16 сентября суд не смог избрать меру пресечения, поскольку она игнорировала заседание. В ходе очередного заседания 22 сентября стало известно, что местонахождение Казимирова уже неизвестно следствию и его объявили в международный розыск. В начале октября скандально известный Казимиров появился в базе розыска МВД – суд дал разрешение на его задержание.

Напомним, что Казимиров «прославился» тем, что избежал наказания за смертельное ДТП. 1 февраля 2011 Алексей Казимиров за рулем Merсedes сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако в Дариевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего несколько месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского райсуда Херсонской области Симчук вынес решение об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

В апреле 2018 года Казимирову сообщили о подозрении в неисполнении им судебных решений – он уклонялся от ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским во время управления автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем Skoda в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего скрылся. В 2015 году Казимиров был замечен за рулем Skoda серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВИ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «опухоль прогрессирующего мозга, якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Экс-прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хотел проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что возьмется за проверку подлинности медицинских документов, на основании которых Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей.

Также напомним, что 2 февраля суд облегчил меру пресечения для подозреваемого в вымогательстве Алексея Тумко до круглосуточного домашнего ареста. Отметим, что ранее Тумко обещал привести сына, если его выпустят из СИЗО, но, судя по всему, не сдержал слово.

Еще напомним, как 1 мая в полицию обратились граждане, сообщившие о стрельбе из автомата на улице Садовой. На месте происшествия полицейские увидели 27-летнего гражданина с автоматом в руках, которого сразу же задержали, а оружие изъяли. Задержанным за стрельбу на улице Садовой оказался Адель Сизоненко – двоюродный брат скандально известного Алексея Казимирова. Брата Казимирова арестовали с залогом.