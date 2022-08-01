НАБУ и СБУ подозревают ТОП-чиновников Запорожской области в присвоении гумдопомощи – во время обысков обнаружили много наличных денег, оружие и наркотики

Во вторник, 30 августа, контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводят ряд обысков в Запорожье из-за возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновникам.
Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и СБУ.
Следственно-оперативные действия происходят по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, предоставленной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения рф.
Среди прочего, речь идет об обысках в:
- горсовете;
- областной военной администрации;
- складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.
Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:
- вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу;
- незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;
- большое количество наличных денег.
Предварительная правовая квалификация совершенных уголовных правонарушений - ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) и ст. 368-5 (Незаконне збагачення) УК Украины.