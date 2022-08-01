В Киеве организовали незаконную торговлю животными: В неволе обнаружили около 400 животных, среди которых были тигры, обезьяны и еноты

В украинской столице двое злоумышленников организовали незаконную торговлю экзотическими и дикими животными. В неволе мучилось около 400 животных, попавших в руки «черных естествоиспытателей».

Об этом сообщила Национальная полиция Киева.

Как выяснилось, 36-летняя женщина и 35-летний мужчина реализовывали животных через сайт и социальные сети.

По месту обысков было обнаружено около 400 животных разных видов, среди которых и трое маленьких тигрят, обезьяны, еноты, рептилии и попугаи .

К проведению следственных действий были привлечены специалисты Государственной экологической инспекции и столичного зоопарка.

В настоящее время злоумышленникам грозит лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией животных.