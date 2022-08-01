Системно вымогали деньги у бизнеса за согласование документов: СБУ заявила о выявлении масштабной коррупционной схемы в структуре ГСЧС

СБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Преступная деятельность заключалась в системном получении незаконного вознаграждения (взяток) от предпринимателей за согласование разрешительной документации.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Участниками преступной схемы являются должностные лица ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых управление в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица других госучреждений, которые привлекли к участию частных лиц.

По данным СБУ, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

В первую очередь, «схема» касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, при ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины.

Ежемесячные «доходы» злоумышленников от организованной ими преступной «схемы» составили более 10 млн грн.

В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, бравших взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

По результатам этих действий были получены дополнительные доказательства о деятельности преступной группы. В частности, сведения о других участниках и распределении полученного незаконного вознаграждения между ними.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым 6 лицам преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом); – ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В настоящее время продолжается досудебное следствие. Все участники преступной группы будут привлечены к уголовной ответственности.

Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, во вторник, 30 августа, контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро провели ряд обысков в Запорожье из-за возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновникам.