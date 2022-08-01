Житель Николаевщины, который облил бензином и поджег женщину, проведет 10 лет за решеткой

К 10 годам лишения свободы приговорен житель Первомайского района Николаевской области, который облил бензином и поджег женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

В судебном заседании было доказано, что во время ссоры 36-летний мужчина швырнул в 28-летнюю женщину бутылку, наполненную бензином. После чего взял в руки окурок от сигареты и бросил в женщину. Потерпевшая начала гореть, в результате чего получила ожоги большой степени тяжести. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

«Благодаря четкой позиции стороны обвинения и достаточной доказательной базе вина злоумышленника доказана в полном объеме и судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Он будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу», - говорится в сообщении.

Напомним, аналогичный случай произошел в начале августа в том же Первомайском районе. Там полиция задержала 29-летнего местного жителя, который поджег свою 21-летнюю сожительницу.