ГБР сообщило о подозрении экс-главе Госрезерва, действия которого привели к потере ₴205 миллионов

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшем временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства резерва Украины. Его действия привели к потере государством более 205 млн. гривен.

Об этом сообщает ДБР.

В настоящее время чиновник занимает должность заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Установлено, что в апреле 2021 года чиновник временно исполнял обязанности главы Госрезерва Украины и санкционировал продажу на профильном аукционе 18 тысяч тонн дизельного топлива по значительно заниженной стоимости.

Чиновник проигнорировал рекомендации Министерства экономики по обеспечению проведения надлежащей оценки рыночной стоимости дизтоплива.

По результатам аукциона дизтопливо было продано частной фирме вдвое дешевле его рыночной стоимости. Своим решением чиновник нанес государству ущерб на сумму более 205 миллионов гривен.

ДБР подозревает бывшего в.и.о председателя Госрезерва Украины в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Стоит отметить, что речь, вероятно, идет о Никите Барабаше, который в декабре 2021 года был назначен заместителем председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. До этого он работал временно исполняющим обязанности Председателя Государственного агентства резерва.

Как известно, СБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Преступная деятельность заключалась в системном получении незаконного вознаграждения (взяток) от предпринимателей за согласование разрешительной документации.