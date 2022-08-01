Евросоюз приостановит упрощенный визовый режим с рф – россиянам будет сложнее уехать из «Мордора»

Министры иностранных дел ЕС договорились о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с россией.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль.

«Мы наблюдаем значительное увеличение пересечения границы из россии в соседние государства. Это становится риском для безопасности. Поэтому сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией», - сообщил Боррелль в Twitter.

Отметим, что отмена льготного режима для россиян приведет к тому, что визы станут более дорогими и значительно увеличится время их ожидания. Поэтому уехать в Европу на шоппинг, в туристических целях или для временного проживания станет сложнее. Напомним, что именно визовые ограничения вызвали значительную обеспокоенность у россиян.