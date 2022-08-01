Аферисты из Украины и Молдовы за три года украли у граждан ЕС более 600 тысяч евро

При координации Офиса генерального прокурора в течение 2020-2022 годов проведена совместная спецоперация с участием правоохранителей Украины, Германии и Литвы, по результатам которой разоблачена и прекращена деятельность транснациональной мошеннической группы.

Об этом 31 августа сообщает Офис генерального прокурора.

В рамках проведения расследования украинскими стражами порядка с международными коллегами задокументирована деятельность транснациональной преступной группы, которая в течение трех лет действовала на территории ЕС и Украины.

По данным следствия, гражданин Украины и гражданин Молдовы организовали схему мошеннического завладения деньгами граждан Евросоюза, в которую привлекли выходцев из стран ЕС и ближнего зарубежья.

Пользуясь доверительным отношением жителей европейских стран к онлайн-покупкам, они, предварительно завладев данными похищенных банковских карт, заказывали в Интернете товары на несколько тысяч евро за операцию. Оплачивали товар с помощью карт пострадавших, а затем через специально организованную сеть торговых агентов сбывали их в восточноевропейских странах.

За период функционирования преступной схемы организаторам удалось завладеть деньгами граждан ЕС на сумму более 600 тысяч евро.

В результате скоординированных действий украинских правоохранителей и иностранных коллег организаторы схемы установлены и задержаны на территории ЕС.

Напомним, как во Львове мужчина с матерью создали фирму по управлению активами, собрали инвестиции на строительство и скрылись за границей с чужими ₴16 миллионами.