СБУ обезвредила очередного агента рф, который разведывал пограничные укрепления на Сумщине

Контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили еще одного вражеского агента, осуществлявшего системную разведку пограничной территории и укреплений Сумщины, готовясь к диверсионной деятельности.

Об этом сообщает СБУ.

Житель Шосткинского района собирал также разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины.

Полученную информацию агрессор использовал для планирования диверсий и прицельных обстрелов.

Контрразведчики установили, что украинского предпринимателя завербовал представитель спецслужбы россии во время коммерческих поездок в рф. Злоумышленник согласился на предложение негласного сотрудничества из-за своих пророссийских убеждений.

После широкомасштабного вторжения россии в Украину по заданию куратора агент приступил к систематическому информированию противника.

Во время сбора разведданных он фотографировал военные объекты и месторасположения украинских сил обороны. Файлы передавал куратору с привязкой к местности, используя специально созданныеканалы электронной связи.

По имеющейся информации, в дальнейшем его планировали привлечь к проведению диверсий.

Во время обысков квартиры агента правоохранители обнаружили и изъяли: мобильные телефоны с подтверждениями разведывательной деятельности и более 500 грамм взрывчатки.

Задержанному объявлено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается следствие по выявлению всех обстоятельств и других возможных участников агентурной сети в регионе.

Напомним, что ранее корректировщика обстрелов по военному аэродрому в Краматорске отправили в тюрьму на 9 лет.