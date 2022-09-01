СБУ задержала создателей группы «Львовская народная республика», работающих на боевиков «лнр» - им сообщили о подозрении по пяти статьям

Киберспециалисты Службы безопасности прекратили деструктивную деятельность управляемой спецслужбами россии сети агитаторов, которые способствовали боевикам террористической организации «ЛНР» в проведении взрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает СБУ.

По имеющейся информации, пропагандисты выполняли четкие инструкции кураторов так называемого «управления гуманитарных операций лнр», которое подконтрольно российским спецслужбам.

Злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через Интернет-сообщества исключительно Львовского региона. Их основной целью было охватить больше местной аудитории.

«Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления россии, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы», - сказано в сообщении.

По данным следствия, боевики «наняли» одного из фигурантов удаленно выполнять функции ИТ-специалистапсевдоуправления «лнр».

Выяснено, что это лицо является основателем и администратором антиукраинского сообщества «Львовская народная республика», на которой вместе с сообщниками вел подрывную информационную деятельность против Украины, высказывался в поддержку страны-агрессора, глоорифицируя «достижения» власти РФ.

Кроме того, по заказу российской стороны он осуществлял администрирование запрещенного веб-сайта «ВосходИнфо», связанного с лидером так называемой «ДНР», а также ряд других веб-ресурсов, на которых распространял пророссийские манипулятивные материалы с целью дестабилизации общественно-политической. ситуации в государстве, изменения границ территории Украины, деморализации армии, формирование предпосылок для социальной напряженности и дискредитации действующей власти Украины.

Также, имея пророссийские взгляды, он отрицал обстрелы ВС РФ мирного населения и поддерживал цель так называемой спецоперации против украинского народа.

Во время обысков по месту жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и сотрудничества с оккупантами на коммерческой основе.

По материалам СБУ фигуранту доложено о подозрении по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

-части 2 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); -части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); - части 1 статьи 111 (государственная измена); - статьи 436 (пропаганда войны); - части 2 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Другие фигуранты уголовного производства также находятся в поле зрения СБУ, им готовится заочное уведомление о подозрении и принимаются меры по дальнейшему привлечению к ответственности.

Напомним, как СБУ обезвредила очередного агента рф, который разведывал пограничные укрепления на Сумщине