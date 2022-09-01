ГБР задержало тернопольского топ-налоговика – тот пытался сбежать и «отбиться» от силовиков

ГБР в Тернопольской области задержало налоговика, который пытался заработать на схемах. Заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области и его сообщник задержаны на «горячем» – во время получения взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Установлено, что должностное лицо возглавляло комиссию регионального уровня по возмещению НДС и отнесению субъектов хозяйствования к перечню рисковых. Он записал местное предприятие в список рисковых налогоплательщиков и требовал от его владельца 5 тысяч долларов США за то, чтобы исключить его из этого перечня. Для получения денег чиновник привлек своего соседа. Тот получил от предпринимателя средства и передал их должностному лицу, после чего фигурантов задержало ГБР.

Во время обысков в доме налоговика изъяты деньги, старинные монеты, оружие и боеприпасы. Продолжаются обыски по месту работы фигуранта. При задержании чиновник сопротивлялся и пытался скрыться на собственном автомобиле, при этом нанес травмы одному из правоохранителей.