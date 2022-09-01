На Николаевщине «закладчик» на мопеде попался полиции после нарушения ПДД

В Первомайске полицейские задержали молодого человека на сбыте наркотических средств.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

30 августа наряд отдела реагирования патрульной во время патрулирования города за нарушение ПДД остановили мопед под управлением 24-летнего мужчины.

Во время проверки документов полицейские обнаружили у молодого человека свертки с белым веществом.

Злоумышленник объяснил, что заказывал наркотические средства в интернет-магазине и получал по почте. А сбыт запрещенных веществ осуществлял бесконтактно, раскладывая закладки на улицах райцентра.

Следственно-оперативная группа райотдела установила, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость. При личном досмотре правоохранители изъяли у него 10 дозированных свертков, которые он не успел разложить. В ходе экспресс-теста криминалист установил, что указанное вещество является наркотическим средством.

В мобильном телефоне правонарушителя полицейские обнаружили фотоизображение с координатами местности. По указанным местам расположения правоохранители обнаружили еще 12 свертков с фасованным наркотическим средством.

Мужчину правоохранители доставили в райотдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все изъятое полицейские направили на экспертизу для проведения соответствующих исследований.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

За совершенное подозреваемого грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

1 сентября Первомайский горрайонный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 78 тысяч гривен.