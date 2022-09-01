В Николаеве интернет-мошенники похитили ₴62 тысячи под предлогом «помощи на время военного положения»

В Николаеве местная жительница стала жертвой интернет-мошенников, похитивших средства с ее банковского счета под предлогом выплаты «помощи».

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В одном из интернет-мессенджеров женщина получила уведомление о том, что банк может оказать ей материальную помощь в связи с действием военного положения в Украине.

Она перешла по ссылке и нажала подтвердить, после чего ей пришел код. Как только женщина ввела комбинацию, с ее банковского счета были сняты денежные средства в сумме 62 тысяч гривен.