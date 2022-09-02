В Италии задержали 200 подозреваемых в связях с мафией, в том числе мэра города

Итальянские стражи порядка 1 сентября задержали более 200 человек в рамках специальной операции против клана калабрийской мафии «Ндрангета».

Об этом сообщает «Укринформ».

Среди задержанных есть местные политики, в частности, мэр города Ренде Марчелло Манна, предприниматели и «деятели» из криминального мира провинции Козенца. Манну усадили под домашний арест. Отмечается, что в рамках спецоперации были изъяты активы на сумму в 72 миллиона евро.

«Ндрангета» – крупная итальянская организованная преступная группировка, базирующаяся в Калабрии. Хотя «Ндрангета» не так известна, как сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра, она является одной из самых влиятельных преступных организаций в мире.