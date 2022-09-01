НАБУ объявило подозрение руководителю порта «Южный», незаконно начислившему себе ₴1,5 миллиона зарплаты

НАБУ и САП совместно с Управлением стратегических расследований в Одесской области сообщили о подозрении трем должностным лицам порта «Южный» в завладении почти 1,5 миллионами гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Среди подозреваемых:

- исполняющий обязанности директора порта «Южный» (Александр Олейник – НН); - главный бухгалтер; – заместитель директора.

По данным следствия, с апреля по август 2020 года, несмотря на ограничения, установленные правительством по выплате заработной платы должностным лицам (не более 47,2 тысячи гривен) на период действия карантина через COVID-19, и.о. директора порта «Южный» обеспечил излишнее начисление заработной платы. Его действия, совершенные по предварительному сговору с главным бухгалтером и заместителем директора порта, привели к почти 1,5 миллиона гривен ущерба государству.

В Нацполиции сообщили, что, выполняя противоправное поручение руководителя, заместитель и.о. директора направил главному бухгалтеру предприятия служебную записку с незаконным заключением о возможности начисления денежных средств. Бухгалтер, занимающий должность заместителя директора по экономике, своей подписью одобрил выплату 1 миллиона 480 тысяч гривен зарплаты и.о. директор порта.