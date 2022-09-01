Полиция разоблачила аферистов, выманивших ₴5 миллионов за «пригон» автомобилей из-за границы

Полиция задержала группу мошенников, зарабатывавших на фейковых объявлениях о продаже авто из-за границы. Они таким образом получили более 5 миллионов гривен ущерба и обманули около 50 человек по всей Украине.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

«Потерпевшие присылали им предоплаты и ждали пригона желаемого автомобиля. Но зря, потому что ни машины, ни своих денег клиенты псевдопродавцов так и не увидели. Среди пострадавших – около 10 военных и волонтеров, которые хотели приобрести транспорт на фронт», – отметил глава Нацполиции.

Преступная группа насчитывает 18 участников. Собрал их вместе 54-летний хмельнитчанин.

По местам жительства фигурантов правоохранители уже провели 35 обысков, во время которых изъяли десятки мобильных телефонов и банковских карт, почти полмиллиона гривен наличными в разной валюте и пять автомобилей премиум класса.

Три человека, среди которых организатор, уже получили уведомление о подозрении и находятся под стражей. Всем причастным к мошеннической схеме грозит до 8 лет заключения.

Следствие продолжается, поэтому и подозрений участникам преступной группы и потерпевших будет больше.

Напомним, как полиция поймала аферистов, выманивших у граждан ₴10 миллионов на замаскированных под «Є-підтримку» сайтах.