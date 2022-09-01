Белорусские пограничники разворовывают украинские фуры

Сотрудники пограничной службы Беларуси разворовывают грузовики на украинской регистрации, которые стоят на автотрассе E85 возле пункта пропуска Мокраны, что напротив украинского КПП Доманово с момента полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

По словам журналиста, пограничники подъехали на штатной «буханке» и начали «бомбить» автопоезда.

Камеры зафиксировали номер автомобиля, на котором приехали злоумышленники, поэтому журналист надеется, что они скоро будут задержаны.

«Забирали чужое, то, что, по их мнению, плохо лежит. И, как обычные воры, с ворованными вещами как можно скорее слиняли с места преступления. На служебной машине. Думаю, как раз по номеру этого уазика можно легко узнать фамилии мародеров в белорусской пограничной форме», - отметил Цаплиенко.

Напомним, как в марте на границе с Польшей несколько сотен активистов блокировали фуры, направляющиеся в россию и беларусь