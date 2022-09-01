Вице-президента Аргентины пытались убить, но пистолет не выстрелил

На вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер покушались, но пистолет не выстрелил.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на BBC.

Киршнер приветствовала поклонников у своего дома, в этот момент из толпы вышел мужчина, направил пистолет ей в лицо и нажал на спусковой крючок. Но выстрела не произошло.

– Кристина осталась жива, потому что по пока технически не подтвержденной причине пистолет, в котором было пять шаров, не выстрелил, – сказал президент Аргентины Альберто Фернандес.

Министр экономики Серхио Масса назвал покушение попыткой убийства. Полиция заявила о задержании подозреваемого в покушении. По данным СМИ, это 35-летний бразилец.

Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. В настоящее время она занимает должность вице-президента и возглавляет Сенат. В настоящее время против нее расследуется уголовное дело. Фернандес де Киршнер подозревают в мошенничестве при заключении контрактов на строительные работы в ее имении в Патагонии при президентской каденции.