Премьер Шмигаль рассчитывает, что Украина получит танки «Абрамс» и «Леопард-2»

Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что Украина рассчитывает на получение от США танков «Абрамс», а от Германии – танков «Леопард-2».

Об этом Шмигаль сказал в интервью немецкому информационному агентству Deutsche Presse-Agentur, передает Интерфакс-Украина.

– Германия добилась огромного прогресса в поддержке Украины оружием. Мы благодарны Германии, благодарны канцлеру Шольцу за поддержку Украины. Сначала поставляли только защитное снаряжение или шлемы, сегодня это современное вооружение: системы ПВО, реактивные системы залпового огня, артиллерия, - сказал он.

В то же время премьер отметил, что Украина хочет как можно быстрее получить еще больше оружия и оборудования от Германии. Он подчеркнул, что необходимо изменение философии поставок оружия, в частности, необходимы поставки современных боевых танков.

– Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки «Абрамс», а Германия – «Леопард-2». Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя. Также немецкая сторона анонсировала поставки Украине современной системы противовоздушной обороны IRIS-T. Речь идет о нескольких комплексах, но Украина могла бы сделать заказ на получение 12 таких систем для построения комплексной защиты воздушного пространства, - заявил Шмигаль.

Премьер также подчеркнул, что финансовая поддержка со стороны Евросоюза, Германии и международных финансовых институций не менее важна, чем поставки оружия.