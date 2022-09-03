Во Львове задержали наркодилеров с героином на ₴2 миллиона

Во Львове полиция задержала двоих подозреваемых в торговле героином.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

У задержанных изъяли брикеты и свертки с героином (общим весом полкилограмма), ориентировочная стоимость которого по ценам «черного» рынка составляет более 2 миллионов гривен.

36-летний фигурант обеспечивал поставку оптовых партий героину на территорию Львовщины. Его 37-летний сообщник фасовал «товар» на дозы и сбывал исключительно среди доверенного круга лиц во время личных встреч за наличные деньги. Одна доза героина у них стоила 4 тысяч гривен, а в месяц такой «бизнес» приносил им более миллиона гривен прибыли.