В Житомирской области работники «Укрзалізниці» оборудовали незаконную «ферму» для майнинга криптовалюты

В Житомирской области рабочие «Укрзалізниці» нелегально устроили майнинг-ферму на служебных мощностях.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

«Должностные лица «Укрзалізниці», вступив в преступный сговор с гражданином, организовали незаконную добычу криптовалюты с помощью компьютерного оборудования государственного предприятия, а также путем незаконного отбора значительных объемов электроэнергии», - говорится в сообщении.

В месте нахождения майнинг-фермы на территории Житомирской области провели обыск, в ходе которого изъяли 60 видеокарт с блоками питания. По предварительным подсчетам, размер ущерба, нанесенного государственным интересам, составляет более 1,7 миллиона гривен.