Экс-руководство «Укрнафты», связанной с Коломойским, подозревают в хищении ₴13,3 миллиарда

НАБУ и САП 2 сентября сообщили 8 лицам о подозрении в завладении имуществом и средствами ПАО «Укрнафта» на сумму свыше 13,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Среди подозреваемых:

- бывший глава правления ПАО «Укрнафта»; - бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки; - бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов; – бывшие директора 5 коммерческих предприятий.

Напомним, что большинство акций "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу Украины". 42% акций принадлежит структурам, связанным с олигархом Игорем Коломойским.

По данным следствия, в течение марта-августа 2015 ряд фирм были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. ПАО «Укрнафта» заключала с ними договоры купли-продажи и осуществила поставки сырья на сумму 10,7 миллиарда гривен.

Согласно постановлению Кабинета министров, поставка нефти осуществляется только после полной оплаты заказчиком, то есть у «Укрнафты» не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств. Несмотря на это, сырье было поставлено, переработано на Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализовали на АЗС по всей стране.

Кроме того, в июле 2015 года "Укрнафта" заключила 52 договора покупки нефтепродуктов с другой компанией со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 2,57 миллиарда гривен. Позже были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако в итоге «Укрнефта» нефтепродукты так и не получила. Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний. Общая сумма имущества и средств по двум эпизодам составляет более 13,3 миллиарда гривен.

Ранее НАБУ добилось через суд аннулирования 60 соглашений почти на 3 млрд грн, заключенных между ПАО «Укрнафта» и одной из компаний-поставщиков нефтепродуктов – ООО «Котлас». По данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы «Приват».