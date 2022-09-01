В имении Трампа ФБР нашло более 11 тысяч правительственных записей

ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении Мар-а-Лаго бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные протоколы, раскрытые 2 сентября.

Из более чем 11 тысяч правительственных записей и фотографий 18 было обозначено как «совершенно секретно», 54 - как «секретно» и 31 - как «конфиденциально», согласно подсчету Reuters в правительственной инвентаризации.

Документы с классификационными пометками иногда совмещались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки.

Как известно, бывшему президенту США Дональду Трампу грозит уголовное наказание из-за найденных в его резиденции секретных документов. ФБР проводит расследование о возможном шпионаже.

9 августа Трамп сообщил, что его дом во Флориде обыскали агенты ФБР и взломали сейф. СМИ сообщили, что обыск был связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он мог вывезти в «Мар-а-Лаго».

В Национальном архиве заявили, что Трамп забрал в свою резиденцию во Флориде 15 коробок с президентскими записями. В этих коробках якобы была «тайная информация о национальной безопасности» и официальная переписка между Трампом и лидерами государств.

Позже стало известно, что документами, которые ФБР искало в имении Трампа, были секретные материалы, связанные с ядерным оружием.