«Я тут немножечко подкосячил»: Оккупант рассказал жене, что совершил военное преступление, за которое его будут«догонять» дома

Военный рф признался жене, что совершил военное преступление, за которое его будут «догонять», когда он вернется домой.

Аудиозапись разговора публикует Главное управление разведки Минобороны Украины.

- Бабки тормозни. Я тут немножечко подкосячил, в*ебал там кое-кого, кого не надо. И походу, с меня догоняшки будут, когда домой приеду.

- В смысле, это что такое было?

- А, ну говорю, в*ебал кого не надо.

- В смысле? Убил?

- Потом, это все потом расскажу. Да-да, ну по-любому догонятор дома будет, я прям знаю.

- Следственные дела будут?

- А, не, вот именно, что их потушили тут все. Но это не просто так.

- Слышишь, там что-то серьезное? Там все серьезно?

- Военное преступление знаешь че такое, не?