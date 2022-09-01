«Я тут немножечко подкосячил»: Оккупант рассказал жене, что совершил военное преступление, за которое его будут«догонять» дома

Военный рф признался жене, что совершил военное преступление, за которое его будут «догонять», когда он вернется домой.
Аудиозапись разговора публикует Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Бабки тормозни. Я тут немножечко подкосячил, в*ебал там кое-кого, кого не надо. И походу, с меня догоняшки будут, когда домой приеду.
- В смысле, это что такое было?
- А, ну говорю, в*ебал кого не надо.
- В смысле? Убил?
- Потом, это все потом расскажу. Да-да, ну по-любому догонятор дома будет, я прям знаю.
- Следственные дела будут?
- А, не, вот именно, что их потушили тут все. Но это не просто так.
- Слышишь, там что-то серьезное? Там все серьезно?
- Военное преступление знаешь че такое, не?
В свою очередь жена, вероятно, также имеющая отношение к военной службе, ему рассказала о том, что сейчас со службы увольняются те, у кого с 2016 года в личном деле есть отметка о болезни.
- У меня единицы есть, которые по окончанию контракта, им в принципе, пофигу, им лишь бы быстрее уволиться и все. То есть контракт закончился, хрен с ним. А те, которые, как ты говоришь, гашенки, да. Ко мне приходят те, которые с 16-го года болеют и сейчас говорят: «А я все, я служить не могу». С 16-го да он более. Он здоров, понимаешь, - каже вона.