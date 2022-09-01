Боевика «ДНР» приговорили к 15 годам тюрьмы за «охрану» запорожских мостов для россиян

Боевику пророссийских сил из Донецкой области назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за охрану запорожских мостов для российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Мцжчина в составе оккупационных группировок россии воевал против Украины на южном фронте.

«В конце июня этого года злоумышленник был задержан сотрудниками Службы безопасности совместно с подразделениями ВСУ во время боевого столкновения в Запорожской области», - говорится в сообщении.

По данным следствия, осужден житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам так называемой народной милиции террористической организации «ДНР». Он был гранатометчиком и активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на востоке Украины.

С началом полномасштабной агрессии россии он воевал против Украины в составе 129 стрелкового полка 70-й армии российских сил. В составе вражеских войск злоумышленник дежурил на блокпостах захватчиков во временно оккупированных поселках Заозерное и Новогригорьевка Херсонской области.

Затем он был назначен «охранять» захваченные мосты Запорожской области, которые враг использовал для переправки оружия и боеприпасов на переднюю линию. На основании доказательной базы, собранной Службой безопасности в ходе расследования, суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. СБУ предупреждает о неотвратимости наказания за преступления против государственной безопасности Украины.

Напомним, командир танка российской армии приговорен к 8,5 годам тюрьмы.