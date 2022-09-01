У жителя Чернигова из автомобиля украли 10 килограммов ювелирных изделий и 3 миллиона гривен

В Чернигове у местного жителя из автомобиля украли 10 килограммов ювелирных изделий и 3 миллиона гривен. Злоумышленников установили и задержали.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области.

На днях в полицию обратился за помощью 69-летний житель Чернигова, владелец ювелирного магазина. Мужчина сообщил, что перевозил в багажнике своего авто ювелирные изделия общим весом около 10 килограмм и наличные деньги в разной валюте общей суммой около 3 миллионов гривен. Остановившись возле супермаркета, мужчина оставил автомобиль на парковке. А когда через несколько минут вернулся, то деньги и ювелирные изделия из легковушки исчезли.

Оперативники установили, что к преступлению причастны «профессиональные» воры. В течение нескольких дней полицейские установили личности злоумышленников и вышли на их след. Все трое ранее судимые жители Киевской области (младшему 33 года, а самому старшему – 59).

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что воры использовали поддельные автомобильные номера и меняли внешность с помощью парика. При поддержке коллег из Киева и Киевской области полицейские установили места, куда воры стали сбывать ювелирные изделия.

Полиция Черниговской области при силовой поддержке спецподразделения КОРД и роты полиции особого назначения провела ряд санкционированных обысков в местах сбыта краденого и в домах подозреваемых, где изъяли похищенные деньги и ювелирные изделия.

Причастные к краже задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полиция поместила задержанных в изолятор временного содержания.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры инкриминируют мужчинам совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой»). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

В настоящее время полицейские проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений по всей Украине.

Продолжается досудебное расследование.

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