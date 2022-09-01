Двое харьковчан заплатили по $6 тысяч, чтобы их незаконно переправили в Словакию, но не получилось – их задержали

В пятницу вечером, 2 сентября, в Закарпатье пограничники разоблачили мужчину, который незаконно переправлял граждан Украины через государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

На этот раз он пытался переправить двух харьковчан призывного возраста в Словакию. Такое «путешествие» должно было обойтись мужчинам в 6 тысяч долларов.

Харьковчане вышли на переправщика через знакомых. За указанную сумму он встретил своих «клиентов» в Ужгороде и доставил своим автомобилем в пгт. Великий Березный. Далее фигурант должен был перевести их через границу пешком, но стражи порядка остановили его

В настоящее время подозреваемый задержан, продолжаются следственные действия.