Двое харьковчан заплатили по $6 тысяч, чтобы их незаконно переправили в Словакию, но не получилось – их задержали

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03.09.2022 20:32

В пятницу вечером, 2 сентября, в Закарпатье пограничники разоблачили мужчину, который незаконно переправлял граждан Украины через государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

На этот раз он пытался переправить двух харьковчан призывного возраста в Словакию. Такое «путешествие» должно было обойтись мужчинам в 6 тысяч долларов.

Харьковчане вышли на переправщика через знакомых. За указанную сумму он встретил своих «клиентов» в Ужгороде и доставил своим автомобилем в пгт. Великий Березный. Далее фигурант должен был перевести их через границу пешком, но стражи порядка остановили его

В настоящее время подозреваемый задержан, продолжаются следственные действия.

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