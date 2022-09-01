В Николаеве суд отправил в СИЗО без залога Голубчика, который корректировал огонь оккупантов

Ленинский районный суд Николаева отправил в СИЗО без залога 53-летнего жителя Олега Голубчика, который передавал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Рябченко.

«Продолжаем внимательно следить за предателями-корректировщиками, которых поймали и сейчас судят. Итак, Голубчик Олег Владимирович, 1969 года рождения, житель Николаева. Живёт на Космонавтов. С апреля месяца размещал в раzzиянских телеграмм-каналах подробную информацию по перемещению военных и техники по нашему городу и области. Так что прилетавшие по нашему городу ракеты - также и его заслуга», - написал Рябченко.

По его словам, задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также Рябченко добавил, что в СИЗО задержанных за пособничество оккупантам содержат в отдельных камерах.

Напомним, ранее нардепы исключили возможность выхода под залог для дезертиров и корректировщиков вражеского огня.