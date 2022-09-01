В российском Ижевске мужчина пытался поджечь отделение полиции, а во время задержания ранил двух полицейских

В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции. Когда его стали задерживать — он достал нож и ранил двух полицейских.

Об этом сообщают росСМИ.

Все произошло 3 сентября, около двух часов ночи по местному времени. 25-летний Рустам Мамедов подошёл к отделу полиции, достал из рюкзака бутылки с зажигательной смесью и начал кидать их в отдел полиции. Всего он успел кинуть 4 коктейля Молотова. Начался пожар, который вскоре был потушен. Когда сотрудники ППС попытались задержать парня, тот достал нож и начал наносить удары полицейским. В итоге сотрудникам полиции пришлось открыть огонь на поражение.

Нападавший был ранен, задержан и доставлен в больницу. Сотрудники полиции также получили ранения и были госпитализированы. Один из полицейских находится в тяжёлом состоянии.

При этом в рюкзаке у нападавшего было обнаружено ещё 4 заготовленных коктейля Молотова.

Причины такого поступка Мамедова неизвестны, однако стоит напомнить, что с начала широкомасштабного вторжения россиия в Украину на территории рф начали происходить случаи поджогов военкоматов.