Убили 10 и ранили 15 человек: В Канаде полиция ищет двух мужчин, устроивших резню

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин устроили резню, в результате которой погибли 10 и пострадали 15 человек. Сейчас опасных преступников разыскивает полиция.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным полиции, многочисленные жертвы подверглись случайным нападениям в по крайней мере 13 местах на территории общины Джеймс Смит Кри и в деревне Велдон.

Сообщение о ножевых ранениях поступило рано утром, а в 8:20 утра по местному времени полиция сообщила об опасных людях по всей провинции. Во второй половине дня подобные тревоги также были озвучены в соседних с Саскачеваном провинциях Альберта и Манитоба.

«Похоже, некоторые жертвы могли стать мишенью, а некоторые могут быть случайными. Так что сейчас говорить о мотивах было бы очень тяжело», – сказала Ронда Блэкмор, командир Королевской канадской конной полиции провинции Саскачеван во время пресс-конференции.

В полицейском уведомлении, опубликованном вскоре после полудня, говорится, что они могут находиться в Реджайне, одном из крупнейших городов провинции, где уже было мобилизовано большое количество полиции из-за матча канадского футбола на стадионе Mosaic неподалеку от центра города.

При этом, по словам Блэкмор, пока неизвестно, куда могли направляться подозреваемые и изменили ли они транспортные средства.

«Ужасно то, что произошло в нашей провинции», – добавила Блэкмор, назвав нападения одними из самых больших, если не наибольшими в новейшей истории провинции.

Полиция рекомендовала жителям окраин города Реджайны не выходить на улицу и разыскивает подозреваемых – Дэмиена и Майлза Сандерсонов.

Полиция предполагает, что жертв может стать больше.

На события в Саскачеване отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В своем Twitter он назвал резню «ужасной и душераздирающей».

Напомним, как в США парень устроил стрельбу в супермаркете, погибли 10 человек.