За взрыв РПГ на выставке для детей в Чернигове задержали двух военнослужащих – им вручили подозрение

В Чернигове двум военнослужащим сообщили о подозрении по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины) при организации выставки боеприпасов, во время которой пострадали дети.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как известно, в результате взрыва у художественного музея в Чернигове, где проходила выставка боеприпасов, пострадали дети. При этом выяснилось, что Черниговский горсовет не согласовал выставку оружия, где произошел взрыв.

«По данным следствия, 3 сентября 2022 г. в городе Чернигове во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. В день происшествия правоохранители задержали двух военнослужащих в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями ДБР.