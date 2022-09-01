Двоих предателей, передававших оккупантам позиций «Азова», приговорили к 10 и 16 годам тюрьмы

Суд вынес приговор еще двум предателям Украины: они получат по 16 и 10 лет лишения свободы за то, что работали на оккупантов.

Об этом сообщает СБУ.

Среди обвиненных - уроженец Киева, который до января 2021 передавал своим российским кураторам информацию о местонахождении корпусов добровольческого батальона «Азов».

Затем он уехал из Украины и работал на врага дистанционно из одной из стран Ближнего Востока. Однако украинским властям удалось «вернуть» его в Украину с началом полномасштабного вторжения.

«Он должен был разведывать места расположения резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине. По результатам полученных данных враг планировал осуществить диверсии, включая взрывы на объектах железной дороги и логистических складах», - сказано в сообщении.

Позже предатель был задержан в Черновцах, а его сообщник – в Чернигове.

Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении преступлений. Киевлянина приговорил за государственную измену и участие в террористической организации к 16 годам лишения свободы, а его сообщника – к 10-ти.

Напомним, как боевика «ДНР» приговорили к 15 годам тюрьмы за «охрану» запорожских мостов для россиян.