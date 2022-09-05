Николаевская полиция задержала «перевозчика», который за $4 тысячи переправлял уклонистов в Молдову

Николаевская полиция задержала 50-летнего одессита, перевозившего «уклончан» до границы с Молдовой.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Житель Николаева через мессенджер подыскивал мужчин призывного возраста и за денежное вознаграждение на сумму 4 тысячи долларов США предлагал вывезти их в Молдову. Перевозил нелегалов к месту назначения еще один участник преступной схемы - 50-летний житель Одесской области.

Именно при транспортировке двух молодых людей к государственной границе в направлении пункта международного пропуска «Кучурган» полиция задержала так называемого «перевозчика». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Николаевской областной прокуратуре добавили, что у пассажиров «перевозчика» нашли 4 и 5 тысяч долларов, которые они должны были передать после пересечения границы заранее оговоренному лицу.

Спецоперацию по разоблачению провели следователи следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Николаевской области и главным отделом внутренней и собственной безопасности «Юг» Госпогранслужбы Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры.